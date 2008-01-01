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В Японии сильные снегопады



ИА "Метеоновости" / 16:04 Четверг, 15 февраля



Через Японию перемещаются активные холодные фронты, в северную половину страны Восходящего солнца они принесли снегопады. Особенно сильные осадки отмечаются на севере центрального острова Японии Хонсю, где местами всего за 12 часов выпало от 20 до 38 мм осадков в виде снега. Сильно упала и температура воздуха. В административном центре префектуры Иватэ городе Мориока высота снежного покрова составляет 37 см.



По сообщениям СМИ из-за сильных снегопадов пострадала инфраструктура городов и населенных пунктов. К сожалению, есть и человеческие жертвы. В пятницу погода в Японии, особенно в пострадавших от снегопада префектурах, улучшится. Но в субботу через остров Хонсю снова станут перемещаться холодные фронты, там помимо снега ожидается еще и сильный резкий ветер северной четверти в тылу циклона, который будет нырять с севера Китая. / meteonovosti.ru /



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