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Разброс температуры в Центральном округе



ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 15 февраля



В ночь на пятницу в Центральном Федеральном округе, как и в предыдущие ночи, будет отмечаться значительный разброс температуры. На юго-западе округа в ночные часы небо будет в основном прикрыто облаками фронтов, которые начнут перемещаться с юга, отрываясь от средиземноморского циклона. Туда же станет поступать и более теплый и влажный воздух с юга. Поэтому ночные морозы там небольшие, от -3



до -8 градусов.



На северо-востоке Центрального округа погоду продолжит определять обширный малооблачный антициклон, воздух в котором в ночные часы продолжает интенсивно выхолаживаться. В Костромской, Ярославской и Ивановской областях, как и прошедшей ночью, температура под утро может упасть до -20, а местами до -25 градусов.



В ночь на 15 февраля в г. Пошехонье-Володарск Ярославской области температура падала до -24 градусов, в Шарье Костромской области минимальная температура составила 26 градусов мороза. На юго-западе округа, в Курской, Белгородской и Брянской областях температура минувшей ночью не опускалась ниже -7..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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