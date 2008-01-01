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В пятницу и субботу в Пченчхане снова ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 15 февраля



Корейский полуостров оказался под влиянием серии активных холодных атмосферных фронтов еще в среду. Они друг за другом перемещались с северо-запад на юго-восток в тылу громадного циклона, что ушел на Камчатку. Сегодня на столицу Олимпиады распространил свое влияние антциклон из Китая, погода улучшилась, потеплело, ветер стих и появилось солнце.



Но в пятницу в средней тропосфере восстановится перенос воздушных масс с северо-запада, на Корейский полуостров снова налетят северные пронзительные ветры. Обе Кореи опять проутюжат холодные фронты, а вслед за ними прибудет уже холодный антициклон из Забайкалья. Суббота, 17 февраля, на Олимпиаде будет и холодная, и ветреная. Особенно неуютно будет в горном кластере. / meteonovosti.ru /



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