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Новости погоды

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На выходные в Москве потеплеет и снега прибавится

ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 15 февраля

  Под натиском атлантического воздуха Сибирский антициклон начнет сдавать позиции. К выходным сретенские морозы в Москве завершатся.

В выходные дни власть над погодой в центре России перейдет к атлантическому циклону. В субботу центр его окажется над Псковской областью, а в воскресенье приблизится к Московской области. Атмосферное давление за двое суток понизится на 10-15 единиц, ночи и дни станут облачными, со снегом разной интенсивности.

Небольшой снег в Москве начнется к вечеру в пятницу и продолжится в ночь на субботу. Днем в субботу и все сутки воскресенья ожидается снег: от небольшого до умеренного. Минимальная температура воздуха в Москве -5..-7, по области до -10 градусов. Днем в столице -1..-3, по области -1..-6 градусов.

Если в период Сретенья средняя суточная температура воздуха оказалась ниже нормы на пару градусов, то в выходные дни она станет выше нормы на 2-2,5 градуса.

И снега за выходные дни в Москве прибавится на 4-6 см. Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см. / meteonovosti.ru /
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