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Новости погоды

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В Томской области морозы не отпускают

ИА "Метеоновости" / 11:26 Четверг, 15 февраля

  Циклон из Казахстана только в ближайшие сутки сможет несколько ослабить морозы на юге и на востоке Томской области. На севере вытянутой на сотни километров с севера на юг области, влияние циклона будет менее заметным.

Уже в пятницу восстановит свои позиции антициклон, который продолжит еще длинными февральскими ночами вымораживать приземные слои воздуха. При малооблачной погоде в ночные и ранние утренние часы в выходные дни температура по области будет опускаться до -20..-25, местами до - 30 градусов и ниже.

Но в дневные часы при максимальном прогреве в антициклоне на юге и в центральных районах области до -10..-13 градусов. В феврале в условиях антициклональной погоды отмечается очень значительный суточный ход температуры на юге Сибири. Северные территории Томской области будут цеплять фронты североатлантического циклона, поэтому там при облачной погоде не выше -15 градусов. / meteonovosti.ru /
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