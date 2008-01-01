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На юге Западной Сибири сильные снегопады



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 15 февраля



Циклон из Казахстана, как и прогнозировали синоптики, накануне с сильными снегопадами ворвался на юг Западной Сибири. Вихрь, замедляясь, продержится над Омской и Новосибирской областями еще сутки. Фронт, тянущийся от активного циклона на юг обеспечит обильные снегопады на Алтае, предстоящей ночью в Республике Алтай ожидаются сильные снегопады, метели, ветер с порывами до 18 м/с, в горах до 23 м/с. Фронты циклона продвинулись на север и на восток, подсыпая снега на юго-востоке Тюменской области и юге Томской области.



В Омской области местами уже выпало до 10 мм осадков. Для февраля такое количество осадков, выпавшее менее чем за сутки, близко к рекордным значениям. В Омске 14 февраля установлен новый рекорд по осадкам, выпало 7 мм, что значительно больше прежнего суточного максимума, составлявшего 4,8 мм и отмечавшегося в 1966 г. В г. Иртыш, что располагается южнее столицы области, также зафиксировано рекордное суточное количество осадков для 14 февраля и тоже 7 мм, прежний максимум составлял всего 2,5 мм ( зафиксирован в 1985 г.).



16 февраля антициклон с запада начнет теснить циклон на юг Красноярского края, на юге Западной Сибири снег ослабеет, снова восстановятся морозы. / meteonovosti.ru /



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