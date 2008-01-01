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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 15 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 4 по 14 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 15 по 22 февраля солнечная активность будет преимущественно низкой. Большую часть времени геомагнитная обстановка прогнозируется от спокойной до слабо возмущенной. 15-18 февраля вероятно небольшое усиление геомагнитной активности, 15-16 февраля возможна малая магнитная буря. / meteonovosti.ru /



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