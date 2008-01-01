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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:16 Четверг, 15 февраля

  Предстоящим днём Московский регион по-прежнему будет находиться на западной периферии антициклона. Атмосферное давление еще чуть подрастет, и в середине дня составит 764 мм рт. ст., что существенно выше нормального. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -8..-6o, по области -9..-4o. Ветер юго-восточного направления 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и Подмосковье среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы. Многие уже вполне адаптировались к холодам и очень высокому атмосферному давлению, но люди метеозависимые и ослабленные болезнями, тяжело переносят любые погодные аномалии. Люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, стенокардией и атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, а также с неустойчивым собственным артериальным давлением, плохо переносят такую погоду. Не лучшим образом себя чувствуют и люди с заболеваниями суставов и позвоночника, кожными заболеваниями.

Еще одним неблагоприятным фактором станет возмущенный геомагнитный фон. Плохо себя почувствуют люди, наиболее чувствительны к его колебаниям, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психо-эмоциональными нарушениями. Даже у вполне здоровых людей в такой день может нарушаться сон и снижаться работоспособность. / meteonovosti.ru /
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