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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 14 февраля
Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -6..-8 градусов, по области -5.. -10. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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