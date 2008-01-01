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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 14 февраля

  Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -6..-8 градусов, по области -5.. -10. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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-6
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-2
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-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+39
Тамале		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Исафьордур
комфортное место: Джамшедпур

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