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На юг Западной Сибири торопится оттепель



ИА "Метеоновости" / 13:28 Среда, 14 февраля



Накануне Сибирь находилась на южной периферии антициклона, и среднесуточная температура воздуха была в пределах климатической нормы и немного ниже. Но свои коррективы торопится внести циклон, уроженец Казахстана, со своей системой атмосферных фронтов. В четверг его центр окажется над юго-восточными областями Западной Сибири. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае местами пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, на юго-востоке с мокрым снегом и гололедными явлениями, ветер окрепнет в порывах до 16 м/с, местами разгуляется метель. После морозной ночи при прояснениях до -22 градусов, а в Томской и Кемеровской областях до -30, днем температура повысится до -6..-11, местами до 0 градусов, а в предгорьях Алтайского края до оттепели, до +5 градусов, лишь на севере Томской области еще до -17. В Республике Алтай местами небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, на перевалах и в горах поземки и метели, усиление ветра в порывах до 15 м/с, днем температура повысится до слабой оттепели, до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



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