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Новости погоды

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Якутия - территория морозов

ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 14 февраля

  Февраль подошел к своей середине, не за горами то время, когда весна заявит о себе. В Якутию весна придет еще не скоро, а посему она остается территорией морозов. Минувшей ночью в большинстве улусов республики температура не превышала -30 градусов, а в ряде населенных пунктов столбик термометра легко преодолевал отметку -40. В Верхоянском Перевозе и Теплом Ключе температура вплотную приблизилась к -44 градусам, в Усть-Чаркы было -45.6, в Верхоянске -46.2, а в Изме и вовсе -47.5.

Сегодня днем, 15 февраля, самая низкая температура в России наблюдается в Якутии. В Саскылаке -31.1,в Охотском Перевозе -33, в Верхоянске -37, в Усть-Куйге -37.4.

В предстоящие сутки Якутия будет находиться на восточной периферии наступающего с запада антициклона, и в тоже время в тылу обширной области пониженного давления, раскинувшейся над побережьем Дальнего Востока. Предстоящей ночью морозы окрепнут до -36..-41, на северо-востоке до -46 градусов. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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