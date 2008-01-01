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В Москве атмосферное давление достигнет максимума



ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 14 февраля



В феврале 2018 года, когда погодой начал управлять антициклон, атмосферное давление в столице не превышало 1010 гПа. К 15 февраля центр антициклона окажется ближе всего к Москве, и по расчетам, атмосферное давление повысится до 1018 гПа. Для этого дня это будет самое высокое давление в этом столетии.



Но такое высокое давление все же окажется ниже абсолютного максимума, который остается за 1984 годом и составляет 1032,7 гПа.



До нынешнего, 2018 года, самое высокое давление на Сретенье было в 2003 году и составляло 1016 гПа.



После 15 февраля антициклон станет сдавать позиции, и давление начнет медленно понижаться. / meteonovosti.ru /



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