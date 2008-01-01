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Весна торопится на Пиренеи



ИА "Метеоновости" / 11:40 Среда, 14 февраля



зимы погоды настроится на весенний лад.



Обширный и глубокий циклон над Исландией (с давлением в центре менее 970 гПа) окажет существенное влияние на погоду Западной Европы. В его теплом секторе окажутся Англия, часть Франции и весь Пиренейский полуостров. На Британские острова он принесет дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, и небольшое повышение температуры. Теплый и влажный воздух распространится и на Францию, где четверг обещает быть дождливым, но довольно теплым, после полудня 7..12 градусов.



Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по северу Пиренейского полуострова, будет поливать дождями Испанию, днем температура повысится до 11..16 градусов. В последующем сухие и солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, но на температурном режиме это не скажется, днем до 15..16 градусов тепла.



Жителям Португалии с погодой повезет больше. Именно они первыми и встретят весну. В четверг Азорский антициклон "возьмет страну под свое крыло", но совсем без дождей не обойдется: они будут непродолжительными и локальными, как это и положено весной. Днем воздух прогреется до 13..18 градусов. До конца недели погода здесь сохранится в основном солнечная, и температура воздуха приблизится к отметке +20 градусов. Среднесуточная температура на территории всего Пиренейского полуострова ожидается выше многолетних значений на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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