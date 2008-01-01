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В Москве минувшая ночь выдалась холодной



ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 14 февраля



Февраль последний месяц зимы подошел к своей середине. За минувшие 13 дней средняя температура воздуха составила -8.9 градуса, что выше нормы на 1.4.



Тем не менее, в феврале были зафиксированы три самые холодные ночи за текущую зиму. На главной метеостанции Москвы ВДНХ в ночь на 8 февраля столбик термометра опустился до отметки -16.8, 6 февраля до -16.3 градуса. В ранние утренние часы 14 февраля воздух остывал до -14.9 градуса.



По предварительным расчетам, очередная волна холода пожалует в Москву в двадцатых числах февраля. Насколько холодными будут ночи, покажет время. / meteonovosti.ru /



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