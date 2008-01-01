

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Побережье Дальнего Востока во власти штормовых ветров



ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 14 февраля



Накануне побережье Дальнего Востока находилось во власти штормового циклона, чей центр располагался над Камчаткой, с давлением в центре 965 гПа. На побережье Магаданской области он обрушился сильными снегопадами, количеством до 13 мм осадков, мела продолжительная метель при ветре до 24 м/с, а на мысе Братьев порывы ветра достигали ураганной силы, 41 м/с. Сильными метелями циклон отметился в Чукотском автономном округе, ветер в Анадыре разгонялся до ураганного, до 36 м/с. В Камчатском крае кружила продолжительная метель при ветре до 25 м/с.



В четверг циклон отправится на север и его центр окажется в районе Пенжинской Губы, давление центре повысится до 990 гПа. В Камчатском крае, с отходом циклона, ветер ослабеет до 10 м/с, стихнут метели. На охотском побережье Магаданской области ветер не сильнее 7-12 м/с, на побережье залива Шелихова еще метели при ветре в порывах до 16 м/с. На Чукотке ветер усилится до 13-18 м/с, на побережье Берингова пролива его порывы достигнут 18-23 м/с с низовой метелью. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



