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О февральской погоде в Санкт-Петербурге



ИА "Метеоновости" / 10:01 Среда, 14 февраля



Прошедшие дни в Северной столице показали, что температурный фон мало отличается от обычного для этого времени года, лишь на 1 градус выше климатической нормы. А вот осадками текущий февраль не беден, их уже выпало 103% по отношению к месячной норме.



Начался месяц с аномального мороза, температура за сутки составила -8,6 градуса, и это был самый холодный день. А самый теплый - случился 12 февраля, средняя температура составила +0,1 градуса, что выше нормы на 4,7 градусов. Тепло было и накануне, днем 13 февраля, около 0 градусов. Но в среду станет холоднее, температура приблизится к своим многолетним значения, а в четверг уже ниже нормы на пару градусов. Условия погоды диктует северо-западная периферия антициклона, и поэтому почти без осадков.



За весь период метеонаблюдений самым холодным февраль был в 1799 году, -19,5, а самый теплый в 1990: +1,7. Больше всего осадков (92 мм) выпало в феврале 1990 года, и меньше всего в 1886 году - 3 мм. / meteonovosti.ru /



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