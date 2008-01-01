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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:04 Среда, 14 февраля

  Предстоящим днём погоду в Московском регионе будет по-прежнему определять западная периферия антициклона. Атмосферное давление продолжит расти, и в середине дня составит 761 мм рт. ст.

По сведениям метеобюро Москвы и области сегодня 14 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен слабый снег, с совсем незначительным количеством осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит -6..-4o, по области -9..-4o. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

Многие люди уже вполне адаптировались к холодам и очень высокому атмосферному давлению, но метеозависимые и ослабленные болезнями, тяжело переносят любые погодные аномалии. Люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, стенокардией и атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, а также с неустойчивым собственным артериальным давлением, плохо переносят такую погоду. Не лучшим образом себя чувствуют и люди с заболеваниями суставов и позвоночника, кожными заболеваниями.

Геомагнитная обстановка 14 февраля ожидается спокойная. / meteonovosti.ru /
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