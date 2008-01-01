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В Москве температура в норме, а осадков больше обычного



ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 13 февраля



Погода в феврале порадовала зимним настроем. За прошедшие 12 дней средняя температура оказалась в пределах нормы, отклонения нет. Норма февраля -6,7 градусов, на текущее время -7,4, но ведь прошло еще менее половины срока. А вот осадков чрезмерно, по сравнению с месячной нормой план перевыполнен, выпало 55 мм за 12 дней, при месячной норме 41 мм. Это составляет 134%. Самый влажный февраль случился в 1966 году, с количеством осадков 94 мм, а самый сухой с количеством 2 мм был в 1984 году. Февраль 2017 года отметился недобором осадков, за месяц по Москве от 34 до 39 мм. Аномально теплый год выдался 1990, средняя температура составила +0,4 градуса, аномально холодный 1929, -19,5 градусов. Прошедшей ночью, с 12 на 13 февраля температура ниже -20 градусов опускалась на востоке области, в Черусти до -20,9 градуса, и это после дневного максимума -1,0. В столице разброс температура в течение суток был не так велик, после -2,7 днем, до -13,1 ночью / meteonovosti.ru /



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