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Активность средиземноморских циклонов не снижается



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 13 февраля



погоды не только в европейских странах, но и на юге ЕТР.



Циклоны, зарождающиеся над акваторией Средиземного моря не только активные, но долгоживущие. Один из них в настоящее время поливает дождями Сицилию, где выпало за предыдущую ночь 20 мм осадков, сместится на северо-восток, а другой только сформируется, и затем сместится на восток Средиземного моря. Осадков от этих циклонов хватит всем средиземноморским странам. В Сицилии с начала февраля выпало 169% от месячной нормы, дожди достаются даже Израилю.



Циклон, что сместится на Балканы, имеет поддержку в средних слоях атмосферы, что и делает его малоподвижным, а значит и устойчивым. В он начнет угрожать непогодой российским причерноморским регионам. Однако из-за устойчивого антициклона над центральной Россией, влияние циклона этим и ограничится. От него Черноземью достанется лишь небольшой снег.



В Крыму осадки в виде снега и дождя тоже в основном небольшие, в четверг умеренные дожди. В Краснодарском крае осадки в основном умеренные, в предгорных районах с мокрый снег, туман и гололед. В Краснодарском крае, горах Адыгеи и в районе Сочи налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер восточной четверти порывистый.



Циклон принесет новую порцию тепла в прибрежные районы, усилятся контрасты на фронте, что приведет к новой порции осадков. И февраль на черноморском побережье может досрочно выполнить норму по осадкам. / meteonovosti.ru /



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