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Холодная погода Японии



ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 13 февраля



Обильные осадки на островах Японии связаны с циклонами, зарождающимися над западными берегами Японского моря, выходя на теплую водную поверхность, они активизируются и выдают обильные осадки. Накануне на большей части Японии выпало до 5-10 мм осадков. На северных островах они преимущественно в виде снега, на южных островах и дождь и мокрый снег и снег. В результате снежный покров на Хоккайдо местами достигает 87 см, в Саппоро, где температура за последние сутки (12 февраля) понизилась ночью до -9 градусов, а днем было не выше -7 градусов, что ниже нормы на 5,4 градуса, высота снежного покрова составляет 59 см.



С начала месяца выпало 17 мм осадков, из них приходится 10 мм на 10, 11 и 12 февраля. Абсолютный минимум для 13 февраля-17,8 градусов и достался 1964 году. Холодным будут все дни до конца недели, в дневные часы выше -8..-10 градусов температура не ожидается. А вот осадков в тылу циклона немного. Самый холодный февраль здесь случился в 1978 году, средняя за месяц температура -7,6 градусов, и в этот год часто минимальные значения были рекордными: пять раз. Но абсолютный минимум февраля принадлежит 1953 году: -19,6 градусов, и приходится на 21 февраля. Такая статистика представлена периодом с 1889 по 2013 год. В столице страны текущий февраль тоже прохладнее обычного, средняя температура в основном ниже нормы на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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