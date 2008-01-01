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Новости погоды

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Циклон уходит с Камчатки на Чукотку

ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 13 февраля

  Огромный циклон, накануне отметившийся на Камчатке сильным снегом с количеством осадков до 20 мм и ураганным ветром до 38 м/с, медленно смещается на север, в среду его центр над северной половиной полуострова, а в четверг уйдет на Чукотку. Под влияние циклона попадает вся восточная территории от Якутии до границ с Аляской и от острова Врангеля до Сахалина. На Чукотке самой ветреной будет восточная часть, на побережье Берингова моря порывы 28-33 м/с с метелью, на остальной территории до 20-25 м/с. На Камчатке временное и довольно условное затишье, ветер до 15-20 м/с. К концу недели ожидается выход нового центра низкого давления со стороны Японского моря. Снег будет выпадать весь период, и в среду и в четверг. Казалось бы куда еще: ведь высота снежного покрова в Петропавловске Камчатском уже 125 см. / meteonovosti.ru /
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