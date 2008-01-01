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На что способно февральское солнце в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 13 февраля
Солнце в феврале- редкий гость в столичной области. Среднее число часов солнечного сияния составляет всего 72 часа, или 27 % от возможного. Но в этом столетии лишь 3 раза в феврале солнца было больше нормы.
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На 13 февраля продолжительность светового дня в Москве составляет 9 часов 30 минут, а высота солнца над горизонтом в полуденные часы достигает 20,9 градуса. Но и этого бывает достаточно, чтобы прогреть зимний воздух в столице при отсутствии адвекции.
Примером могут служить предыдущие сутки. Минимальная температура утром 12 февраля на станции ВДНХ составляла -7,1 градуса, а днем воздух прогрелся до -2,7 градуса. В МГУ, суточный ход температуры составил 5.9 градуса. На востоке Подмосковья, в Коломне и Павловском Посаде, ближе к центру антициклона, суточный ход температуры составил 7 градусов. / meteonovosti.ru /