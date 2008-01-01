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Теплые и холодные точки России



ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 13 февраля



Традиционно холоднее всего на территории Якутии, севернее столицы температура ниже -36 градусов, на станции Охотский Перевоз -39,4 градуса, а минимальная за ночь на якутской станции Теплый Ключ, -46,1 градус. И также традиционно теплее всего на территории Краснодарского края, где есть станция с похожим названием: Горячий Ключ, с температурой +5,3 градуса. Утренние значения температуры в Джубге, Туапсе и Сочи +6..+7 градусов, максимальные +10..+11. И это при обильных осадках, их количество за прошедшие сутки составило до 28-31 мм на побережье и до 44 мм на Красной Поляне.



Наиболее ветреный район России на данное время побережье Магаданской области, до 25 м/с, а на станции Мыс Братьев до 36-41 м/с. / meteonovosti.ru /



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