Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
13 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Теплые и холодные точки России

ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 13 февраля

  Традиционно холоднее всего на территории Якутии, севернее столицы температура ниже -36 градусов, на станции Охотский Перевоз -39,4 градуса, а минимальная за ночь на якутской станции Теплый Ключ, -46,1 градус. И также традиционно теплее всего на территории Краснодарского края, где есть станция с похожим названием: Горячий Ключ, с температурой +5,3 градуса. Утренние значения температуры в Джубге, Туапсе и Сочи +6..+7 градусов, максимальные +10..+11. И это при обильных осадках, их количество за прошедшие сутки составило до 28-31 мм на побережье и до 44 мм на Красной Поляне.

Наиболее ветреный район России на данное время побережье Магаданской области, до 25 м/с, а на станции Мыс Братьев до 36-41 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-8
Ср.
14 фев.
-6
Чт.
15 фев.
-8
Пт.
16 фев.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Йола		 -44
Екючю

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Сурин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100