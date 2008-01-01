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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:38 Вторник, 13 февраля



Похоже, зима решила вернуться в Москву. Февраль показывает свой нрав. Приближается Сретенье, а с этим праздником бывают связаны как оттепели, так и морозы. Их так и называют, "сретенскими". В этом году Сретенье будет морозным. Но до Сретенья время еще есть, сегодня только 13 февраля. В этот день в столице случалось всякое: и морозы, и оттепели, а также метели (в 1979 году) и сильные снегопады (в 1966 и в 1995 годах). Среднесуточная температура воздуха составляет -7,8 градуса. Но так бывает далеко не каждый год. Например, до -29,3 градуса остыл воздух в утренние часы в 1911 году, и до сих пор этот рекорд не перекрыт. А рекордная оттепель наблюдалась в 1939 и в 1972 годах, когда воздух прогрелся до 3,5 градуса. Самый сильный снегопад отмечался в Москве в 1995 году, за сутки выпало до 10 мм осадков в пересчете на воду. После такого обильного снегопада высота сугробов увеличивается на 9-11 см. Высота снега, согласно климатической норме, составляет 37 см, в этом году снега больше, около 50 см, а в прошлом, 2017 году, снега было чуть меньше положенного, 31 см. Температура воздуха 13 февраля 2017 году была в рамках привычных значений, -7,5 градуса, ночью -8,6, днем -6,1, осадков не было.



Сегодня в Москве термометры покажут -7..-9 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается, среднесуточная температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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