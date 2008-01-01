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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Вторник, 13 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст..



Погодные условия в столице комфортны для большинства людей. Осадков не ожидается, температура воздуха ниже климатической нормы, атмосферное давление выше привычных показателей. Из-за резких перепадов температуры неважно себя будут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это касается тех, кто перенес сосудистые катастрофы и гипертоников. Людям, склонным к спастическим реакциям следует держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. Для укрепления здоровья полезны будут прогулки на свежем воздухе, но перед выходом на улицу следует одеться теплее, чтобы не простудиться, особенно, если прогулка запланирована на утренние или вечерние часы.



Геомагнитная обстановка 13 февраля ожидается спокойная. / meteonovosti.ru /



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