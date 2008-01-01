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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 12 февраля



В 15 часов в Москве ясная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2..-4 градуса, Юго-восточном -2..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -3 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2..-3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха -2..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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