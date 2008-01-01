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На побережье Норвегии бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 14:00 Понедельник, 12 февраля



Североатлантический циклон с центром над Исландией оказывал влияние на погоду в Норвегии. Особенно досталось южному побережью, где хозяйничали атмосферные фронты. Прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега в отдельных регионах выпало до 28 мм небесной влаги. А ветер в порывах усиливался до 30 м/с.



Ветреным будет и день 13 февраля. Скажутся резкие перепады давления между антициклоном, установившемся над Восточной Европой, и североатлантическим циклоном. На большей части территории в Норвегии возможны небольшие осадки. Ветер усилится до 10-15 м/с, а его порывы достигнут 25 м/с, температура воздуха ночью 0..-5, днем -2..+3, что в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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