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Новости погоды

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На юге ЕТР неустойчивая погода

ИА "Метеоновости" / 13:39 Понедельник, 12 февраля

  В минувший день, 11 февраля, балканский циклон принес на юг ЕТР теплый воздух. В Сочи был даже зафиксирован очередной рекорд температуры. Воздух в городе прогрелся до 19,6 градуса. Остался позади рекорд, который держался более сотни лет, с 1901 года, когда термометры показали 18,5 градуса. Но не только теплый воздух пришел на Черноморское побережье. Отмечались также грозовые дожди и порывистый ветер. В районе Новороссийска порывы достигали 23 м/с.

13 февраля на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. В регионе будет хозяйничать небольшой волновой циклон, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге с дождем, в предгорных и горных районах, в Краснодарском крае ожидаются отдельные сильные осадки. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Температура воздуха днем -3..+2 градуса, в Волгоградской области до -12, на юге региона -1..+4. На Черноморском побережье 6..11, местами до 13 градусов. / meteonovosti.ru /
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