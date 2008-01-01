

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осадки и порывистый ветер в Крыму



ИА "Метеоновости" / 13:15 Понедельник, 12 февраля



Крым вновь оказался на пути следования очередного циклона и его атмосферных фронтов. 11 февраля и ночью 12 февраля прошли сильные дожди, дул порывистый ветер, порывы его достигали 16 м/с.



13 февраля Крым окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха заметно понизится: ночью -1..-6, на побережье до +4 градусов, днем +1..+6, в горах 0..-5, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения, местами порывы до 15 м/с. 14 февраля атмосферное давление вырастет, осадков не ожидается, но порывистый ветер сохранится. Незначительно потеплеет: ночью -4..+1, на побережье до +5, днем 4..9 градусов, в горах 0..+3. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



