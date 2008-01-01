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Новости погоды
В Москву спешат Сретенские морозы
ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 12 февраля
Как правило, в середине февраля, к Сретенью, в погоде происходят значительные перемены. Поэтому и есть понятия: сретенские морозы и сретенские оттепели.
В этом году, в период с 8 по 12 февраля в столице и области средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 2-3 градуса, а в период 13-16 февраля она ожидается ниже нормы на 2- 3 градуса. Это и позволит назвать указанный период, временем сретенских морозов.
13 февраля в Москве усилится влияние Сибирского антициклона, центр которого обоснуется над средним речение Оби. При переменной облачности осадков не ожидается, ночью в столице похолодает до -13..-15 градусов, по области -12..-17, местами до -20. Днем, благодаря солнцу, температура повысится до -7..-9 градусов, по области -6..-11.
14 февраля температура воздуха существенно не изменится, ночью осадков не ожидается, а днем на атмосферном фронте с юга местами пройдет небольшой снежок.
15 и 16 февраля антициклон начнет отступать на восток, атмосферное давление немного понизится, увеличится облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха станет повышаться: в пятницу ночью в Москве около -10 градусов и днем около -5, что близко к климатической норме. В выходные дни рост температуры продолжится. / meteonovosti.ru /
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