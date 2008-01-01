

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контрасты погоды в Испании



ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 12 февраля



В минувший день, 11 февраля, в Испании погоду определял барический гребень с северо-запада. Температура воздуха понизилась весьма существенно, на Балеарских островах был зафиксирован очередной температурный минимум. В Пальме под утро воздух остыл до -2,1 градуса, что почти на градус ниже предыдущего рекорда, состоявшегося в 2004 году. Но до абсолютного минимума февраля, когда было -3,4 градуса, еще далеко. Совсем другая погода на севере Испании, где хозяйничали активные атмосферные фронты. На Страну Басков обрушились сильные дожди, в различных уголках региона выпало до 41 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 22 м/с.



13 февраля атмосферное давление в Испании продолжит расти, но и атмосферные фронты внесут в погоду существенные коррективы. Возможен дождь, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, температура воздуха ночью 0..+5 градусов, днем +9..+14. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



