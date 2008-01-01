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Новости погоды

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Южный циклон терзает Камчатку

ИА "Метеоновости" / 11:18 Понедельник, 12 февраля

  Циклонический вихрь, пришедший на Камчатку со стороны Курильских островов, принес на юг полуострова снег, метель и очень сильный ветер. В ночь на 12 февраля на южном побережье, знаменитом своими ветрами, порывы достигали ураганной силы, 38 м/с. В самом Петропавловске-Камчатском ветер усиливался до 36 м/с.

И южный циклон не планирует сдавать позиции. 13 февраля Камчатке пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, поднимется метель, преобладающая температура днем 0..-5 градусов, при облачности до -10. 14 февраля снег и ветер ослабеют, а температура воздуха понизится. В южной половине ночью -15..20, при прояснениях до -24..-29, днем -3..-8, при облачности -13..-18, в северной половине в ночные часы -3..-8, при прояснениях до -18, днем -1..-6, при облачности -11..-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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