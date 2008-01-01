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Новости погоды

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О снеге в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 12 февраля

  В минувший день столичный регион находился на периферии антициклона, но атмосферные фронты всё же напомнили о себе снегопадами. За день 11 февраля в столице выпало от 1 до 4 мм осадков, снегопад продолжался и ночью, но снега в ночные часы выпало гораздо меньше. По данным станции ВДНХ, количество снега в Москве составило 3 мм днем и около 1 мм ночью, высота сугробов увеличилась до 50 см. В Измайлово снега было меньше, 2,2 мм, а сугробы выше, 50 см. Меньше всего снега на Балчуге, 45 см. В Московской области снега не так много, от 48 см в Истре до 31 см в Кашире.

До конца дня 12 февраля осадков не ожидается, температура воздуха в столице -5..-7 градусов, по области -3..-8. 13 февраля атмосферное давление начнет расти, осадков не будет, температура понизится: ночью -13..-15, по области -12..-17, местами до -20 градусов, днем -7..-9, по области -6..-11. / meteonovosti.ru /
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