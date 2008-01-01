|
|
|
Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 12 февраля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в первой декаде февраля была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.
По прогнозу ИЗМИРАН, в период с 12 по 19 февраля солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 16-18 февраля вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.