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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 12 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в первой декаде февраля была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозу ИЗМИРАН, в период с 12 по 19 февраля солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 16-18 февраля вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /



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