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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:09 Понедельник, 12 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление составит 754 мм рт ст.. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!



Умеренно морозная погода на фоне незначительно повышенного атмосферного давления и без резких колебаний метеоэлементов не должна вызывать негативных метеопатических реакций у большинства жителей региона. Желательно использовать погожий день для прогулок на свежем воздухе, по возможности, заняться зимними видами спорта. / meteonovosti.ru /



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