Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:09 Понедельник, 12 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление составит 754 мм рт ст.. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!

Умеренно морозная погода на фоне незначительно повышенного атмосферного давления и без резких колебаний метеоэлементов не должна вызывать негативных метеопатических реакций у большинства жителей региона. Желательно использовать погожий день для прогулок на свежем воздухе, по возможности, заняться зимними видами спорта. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-6
Пн.
12 фев.
-6
Вт.
13 фев.
-7
Ср.
14 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -36
Кюсюр

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Биджапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100