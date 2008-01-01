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Теплые и холодные точки России



ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 11 февраля



Самая низкая температура в России зафиксирована в Якутии, в населенном пункте Кюсюр при малооблачной погоде -35, но из-за повышенной влажности воздуха в 79%, создается ощущение холода, который тянет на все -41.



Самое теплое место в России в Сочи, где воздух прогрелся до +18 градусов, а температура воды составляет +11.



Самое некомфортное место у нас в стране в Хатанге (Красноярский край). Температура воздуха составляет -13, но идет снег, при ветре в порывах 15 м/с, кружит метель, относительная влажность воздуха 85%, поэтому кажется холоднее, -23. Еще один регион, Сахалинская область, в городе Невельске только -5, но из-за сильного ливневого снегопада, порывистого, до 10 м/с ветре, и высокой относительной влажности воздуха около 91%, температура кажется ниже градусов на 6. / meteonovosti.ru /



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