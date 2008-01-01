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Балканский циклон штурмует Крым и Европейский юг



ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 11 февраля



Накануне средиземноморский циклон находился над Украиной, и своим теплым сектором охватил Европейский юг. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса, и в Черноморском (побережье Краснодарского края) был установлен новый абсолютный максимум для 10 февраля со значением +16.1, против +13.4 за 1988 год.



Но в начале новой недели о себе заявит новый атмосферный вихрь - уроженец Балкан. Первыми его несносный нрав испытают на себе крымчане. В Крыму при облачной погоде зарядят сильные дожди, переходящие в снег, местами осадки ожидаются очень сильные, отдельные районы окутает туман, гололедно-изморозевые отложения, ветер окрепнет до 10-15 м/с, а местами и до штормового, 20-25 м/с. Циклон краем заденет юг Воронежской и Белгородской областей, где местами пройдет небольшой снег, ветер усилится в порывах до 15 м/с, гололед. Европейский юг окажется в теплом секторе балканского циклона. Пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности (в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем), в районе Сочи - гроза; в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - местами сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевые отложения, ветер усилится в порывах до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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