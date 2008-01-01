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В центр и на юг Красноярского края возвращаются морозы



ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 11 февраля



Сибирский антициклон, раскинувшийся над азиатской частью России, одаривал не скупился на морозы. Однако циклоны и атмосферные фронты время от времени нарушавшие его границы, способствовали ослаблению морозов, и среднесуточная температура превышала климатическую норму на 4-6 градусов.



В начале новой недели антициклон, чей центр над средним течением Оби, отправится на юго-восток. Центральные и южные районы Красноярского края окажутся на его восточной периферии. С северо-восточным ветром придет порция арктического воздуха. В ночь на понедельник морозы местами окрепнут до -31..-33 градусов. Понижение температуры местами будет сопровождаться небольшим снегом и порывистым, до 12 м/с, ветром, на автодорогах сформируется гололедица. К середине недели, когда подойдет центр антициклона, морозы станут еще крепче на пару-тройку градусов. / meteonovosti.ru /



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