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Новости погоды

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В центр и на юг Красноярского края возвращаются морозы

ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 11 февраля

  Сибирский антициклон, раскинувшийся над азиатской частью России, одаривал не скупился на морозы. Однако циклоны и атмосферные фронты время от времени нарушавшие его границы, способствовали ослаблению морозов, и среднесуточная температура превышала климатическую норму на 4-6 градусов.

В начале новой недели антициклон, чей центр над средним течением Оби, отправится на юго-восток. Центральные и южные районы Красноярского края окажутся на его восточной периферии. С северо-восточным ветром придет порция арктического воздуха. В ночь на понедельник морозы местами окрепнут до -31..-33 градусов. Понижение температуры местами будет сопровождаться небольшим снегом и порывистым, до 12 м/с, ветром, на автодорогах сформируется гололедица. К середине недели, когда подойдет центр антициклона, морозы станут еще крепче на пару-тройку градусов. / meteonovosti.ru /
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