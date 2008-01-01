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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 11 февраля

  День перевалил за полдень, а в столице по-прежнему идет снег, в районе ТСХА и на Балчуге умеренный, в районе МГУ мокрый снег. Видимость на дорогах разная, в районе ВДНХ и Тушино 4 км, ТСХА и на Балчуге не более 2 км. Температура повысилась, но не на много. На главной метеостанции Москвы ВДНХ и в районе Тушино -4.1, в районе МГУ -4.4, в Тушино -4, в центре столицы, на Балчуге -3.7 градуса. Ветер юго-восточный, в районе МГУ и ТСХА его порывы достигают 7-8 м/с. Атмосферное давление остается повышенное 751 мм ртутного столба, относительная влажность около 88%. / meteonovosti.ru /
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