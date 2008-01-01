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Циклон атакует южные районы Забайкалья и Прибайкалья



ИА "Метеоновости" / 12:07 Воскресенье, 11 февраля



Территорию вокруг Байкала курировал сибирский антициклон, среднесуточная температура воздуха была в пределах климатической нормы и ниже ее градуса на два. Накануне в Иркутской области ночь выдалась морозной, в Тырке воздух остывал до -35.5, в Качуге до -36.6 градуса. В Петровском Заводе (Забайкальский край) столбик термометра опустился до отметки -34.2. Но самые крепкие морозы достались Бурятии: в Курумкане -36.8, а в Усть-Джилинде было -38.4 градуса.



Но свои коррективы внесет небольшой и малоактивный циклон, с центром над югом Таймыра, который проскользнет между антициклонами на крайний юг Иркутской области, охватывая своим влиянием и южные районы Бурятии и Забайкалья, где пройдет небольшой, в Бурятии местами умеренный, снег, при усилении ветра в порывах до 14 м/с поднимутся слабые метели. Днем в Иркутской области и Забайкальском крае около -10 градусов, в Бурятии -13..-18. / meteonovosti.ru /



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