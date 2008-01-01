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К Камчатке приближается штормовой циклон



ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 11 февраля



Малоактивный циклон с давлением в центре менее 1000 гПа, сейчас располагается над югом Курильской гряды. Отсюда, перемещаясь по акватории Охотского моря вдоль Курильских островов, вначале новой недели он выйдет на юг Камчатского края, резко углубится (давление в центре понизится до 965 гПа.



Уже сегодня во второй половине дня с приближением циклона, на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов ожидается ураганный ветер 45-50 м/с. На юге Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском, местами Елизовском, Мильковском районах сильный снег, в горных и предгорных районах его налипание на провода, ветер усилится до 15-20 м/с, в Петропавловске-Камчатском до штормового, 23-28 м/с, на востоке Елизовского района 25-30 м/с, метель.



В понедельник зона штормовой погоды охватит всю южную половину Камчатского края. Ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный, на юге и востоке местами сильный снег, мокрый снег, его налипание на провода, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, на восточном побережье 25-30 м/с, на юго-западном побережье утром и в первой половине дня достигнет ураганной силы 45-50 м/с, разыграется метель.



Во вторник, 13 февраля, центр циклона, примерно той же интенсивности, отправится на северо-восток, охватывая своим влиянием север Камчатского края и восточное побережье Чукотки. / meteonovosti.ru /



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