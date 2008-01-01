Новости погоды
Остров Врангеля бьет рекорды по теплу
ИА "Метеоновости" / 10:54 Воскресенье, 11 февраля
Накануне волновой циклон, который располагался у восточного побережья Камчатки, охватил свои теплым сектором Чукотку, где среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения более, чем на 20 градусов, но до рекордов дела не дошло. А вот на острове Врангеля, куда осуществился мощный вынос тепла, была зафиксирована рекордно высокая температура для 10 февраля: столбик термометра поднялся до отметки -4.4, что выше прежнего на 4 градуса, наблюдавшегося в 1938 году. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 18-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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