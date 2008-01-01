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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 11 февраля



Последний месяц зимы очень неустойчив, в чем жители столицы уже убедились. Ведь февраль запомнился очень сильными снегопадами, резкими перепадами атмосферного давления и температуры.



Среднесуточная температура воздуха для 11 февраля составляет -8,2 градуса, но так очень редко бывает. Ведь случаются в этом месяце и лютые холода, и оттепели. Например, в 1930 году воздух под утро остывал до -31,2 градуса, а в 1879 году было по-весеннему тепло, +4. Сильные снегопады отмечались в 1988 году, когда выпало почти 11 мм осадков в пересчете на воду. После такого снегопада высота сугробов увеличивается на 10-12 см. Согласно климатической норме, высота снега должна составлять 38 см. В нынешнем году снега больше, 48 см. В прошлом, 2016 году, его высота была меньше положенного, 30 см. А температура воздуха значительно превышала климатическую норму: ночью -3,3 градуса, днем -0,1, кружил слабый снег.



Сегодня, 11 февраля, при облачной погоде временами будет принимать снег, температура воздуха в дневные часы составит -3..-5 градусов, что выше привычных значений. К вечеру немного похолодает. / meteonovosti.ru /



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