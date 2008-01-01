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ИА "Метеоновости" / 10:11 Воскресенье, 11 февраля



Утро воскресного дня встретило москвичей снежной погодой. Идет небольшой снег, в районе МГУ - мокрый снег. На главной метеостанции Москвы в 9 часов утра было -4.6, в районе ТСХА и Балчуга -4.3, в районе МГУ -4.8 градуса. Ветер южный, юго-восточный в районе ВДНХ и Тушино его порывы достигают 6 м/с, ТСХА 7 м/с. Атмосферное давление повышенное 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 89%. / meteonovosti.ru /



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