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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:07 Воскресенье, 11 февраля



Воскресным днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с циклоном, который кружит над Украиной. Сохранится облачная погода, временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3 градуса, по области -7..-2. Средняя суточная температура по-прежнему окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 85%. Атмосферное давление существенно не изменится, и фон его останется высоким. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!



Для здоровья большинства людей такая погода вполне благоприятна. И только лишь наиболее метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. В группе риска лица, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, ослабленные после болезни, длительного стресса и люди с синдромом хронической усталости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть боли в области сердца, головные боли, кризы, спазмы. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно принимать необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. Также для улучшения самочувствия желательно соблюдать режим труда и отдыха, чаще бывать на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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