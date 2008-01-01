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Новости погоды
Балканский циклон принесет непогоду на Северный Кавказ
ИА "Метеоновости" / 15:23 Суббота, 10 февраля
В минувший день, 9 февраля, на Северном Кавказе хозяйничали атмосферные фронты. Именно с ними здесь и были связаны проливные дожди и сильный порывистый ветер. В Краснодарском крае за неполные сутки выпало до 34 мм осадков. А в горах Дагестана ветер в порывах усиливался до 23 м/с.
11 февраля к Черноморскому побережью Кавказа приблизится очередной циклон с Балканского полуострова. Температура воздуха днем в Краснодарском крае +7..+12 градусов, в районе Сочи до +18, в предгорных и горных районах 3..8 тепла. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Местами порывы ветра до 12-18 м/с, в Дагестане до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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