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Погода в Крыму начнет портиться



ИА "Метеоновости" / 15:09 Суббота, 10 февраля



Небольшой циклонический вихрь, пришедший с Балканского полуострова, станет портить погоду в Крыму. 11 февраля при облачной погоде пройдут сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных пунктах сгустятся туманы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, усиливаясь в порывах до 20-25 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1..+6 градусов, на южном берегу до +8, днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, на южном берегу до +12, в горах +1..+6. 12 февраля продолжится ухудшение погодных условий: пройдет сильный дождь с мокрым снегом, в горах снег, местами очень сильные осадки, северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы его будут достигать 25 м/с, а температура воздуха понизится. Ночью и днем термометры покажут +1..+6 градусов, в горах до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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