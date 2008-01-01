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Новости погоды

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В Испании дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 14:44 Суббота, 10 февраля

  Циклоны и их атмосферные фронты не оставляют в покое Испанию. В начале недели здесь отмечались сильные снегопады, которые принес волновой циклон, а в конце недели - дожди и порывистый ветер, связанные с атмосферными фронтами циклона с Атлантики. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с, а количество осадков составило до 10 мм.

11 февраля в Испании пройдут дожди, температура воздуха будет в пределах климатической нормы, ночью +2..+7 градусов, днем 10..15. Дождливо будет и в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /
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