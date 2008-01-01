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Новости погоды

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Аномально высокая температура сохраняется на Таймыре

ИА "Метеоновости" / 14:30 Суббота, 10 февраля

  На Таймыре уже который день подряд держится очень высокая температура воздуха. Теплые сектора североатлантических циклонов поставляют на полуостров хорошо прогретый воздуха. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 10-12 градусов, а на севере и на 16 градусов. Очередной рекорд температуры был зафиксирован на мысе Челюскин. Днем 9 февраля максимальная температура была -8,4 градуса. В прошлом, 2017 году, также был отмечен максимум температуры, -10,1 градуса.

11 февраля температура воздуха на Таймыре существенным образом не изменится, днем на севере -7..-12 градусов, при прояснениях -15..-20, на востоке до -22..-27 градусов. 12 и 13 февраля ожидается понижение температуры, до -13..-18 градусов, местами до -8, на востоке -20..-25, при прояснениях до -35 градусов. / meteonovosti.ru /
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