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Новости погоды
На Мальте сильные ливни
ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 10 февраля
Остров Мальта оказался на пути следования активного атмосферного фронта, который принес на юго-восток острова проливные дожди. В Луке за сутки выпало более месячной нормы осадков, 109 мм. А месячная норма для Мальты составляет 64 мм. Дожди на острове продолжатся до конца дня 10 февраля. А уже 11 февраля атмосферное давление на Мальте начнет расти - остров окажется в барическом гребне. При переменной облачности пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 12..14 градусов. Но из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице прохладнее. / meteonovosti.ru /
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